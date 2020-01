Accelerata per Vital

L’accelerazione che non ti aspetti. A rivelarla a sorpresa è lo stesso Petrachi ai microfoni di Sky: “Qualcosa faremo, è evidente che ora abbiamo un centrocampista in meno. E’ possibile che entri un prospetto giovane in mediana ma deve essere qualcosa che va valutata bene. Stiamo provando a prendere un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra, anche se non posso fare il nome. Deve essere già pronto“. I profili che interessano non mancano. In primis Nandez che domani entrerà in causa con il Cagliari per i diritti d’immagine. Una frattura che potrebbe portare alla cessione già a gennaio. Tra gli altri nomi monitorati ci sono anche Castrovilli, Almendra del Boca Juniors e il brasiliano Mateus Vital del Corinthians. Ma non finisce qui, perché mercoledì è attesa una risposta dall’entourage di Ibanez. Roma e Bologna hanno pareggiato la richiesta dell’Atalanta: 2 milioni per il prestito e 9 per il riscatto. Adesso l’ultima parola spetta al ragazzo. In caso del suo arrivo è inevitabile la partenza di Juan Jesus, vicino alla Fiorentina. Attenzione anche a Cetin: il Galatasaray ha chiesto il prestito oneroso di 18 mesi. Infine per il ruolo da vice Kolarov piace Barasic dei Rangers Glasgow, in scadenza nel 2022. Lo riporta il quotidiano TuttoSport.