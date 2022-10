Tammy Abraham ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Roma-Real Betis in Europa League. Queste le sue parole a OJB Sport:

Nel tuo contratto c’è una clausola di buy-back. Pensi che il Chelsea possa esercitarla?

“La mia attenzione ora per me sta nel fare esattamente ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono felice qui, la squadra è buona, il mister anche, così come la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa riguarda il futuro. Solo Dio lo conosce”.