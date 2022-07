Abraham sfida Kane e Dybala si presenta

Il Messaggero (S.Carina) – Il match di questa sera contro il Tottenham è una vetrina da non sprecare. Mourinho ritrova Conte, Abraham un club della Premier, Zaniolo un ds che farebbe ancora carte false per portarlo a Londra e Dybala la squadra che punì con un gol nel 2018 regalando alla Juventus la qualificazione ai quarti di Champions. Dopo la prestazione a porte chiuse contro l’Ascoli a Trigoria, il match contro gli Spurs sarà visibile e rappresenterà un vero banco di prova per capire a che punto è la Roma.

Mou al Sammy Ofer Stadium rilancia Pellegrini, Smalling, Karsdorp, Zaniolo e Abraham, tenuti precauzionalmente a riposo tre giorni fa. La grande curiosità è capire quanto giocherà Dybala. Dopo i 45 minuti contro l’Ascoli, la Joya ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e probabilmente sarà della partita nella ripresa. Tottenham-Roma è anche il confronto a distanza tra Abraham e Kane e quella odierna potrebbe essere l’occasione per convincere il c.t. della Nazionale Southgate a farli giocare insieme, piuttosto che minare la titolarità dell’Hurricane.