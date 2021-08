Abraham saluta il Chelsea: “Addio ad un club che significa tanto” – VIDEO

Tammy Abraham, nuovo centravanti della Roma, ha voluto salutare e ringraziare il Chelsea, squadra in cui è cresciuto. Il centravanti inglese ha riservato parole di amore nei confronti della sua ex squadra in un post su Instagram:

“È ora di dire addio a un club che significa tanto per me e la mia famiglia. Dal giocare in accademia fino alla vittoria della Champions League tutti quegli anni dopo… Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, l’Academy, tutto lo staff e, naturalmente, i tifosi del Chelsea che mi hanno sempre sostenuto. Non sarei quello che sono oggi senza di voi ragazzi. Portate a casa più trofei! Vi amo tutti“.