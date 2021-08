Abraham-Roma, trattativa infinita: ora l’attaccante apre e Mourinho spera

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Appesi fino alla fine a Tammy Abraham. Trattando ad oltranza, cercando ogni modo possibile per poterlo convincere, sperando che l’attaccante inglese finalmente si decida e dica sì alla Roma. Insomma, in attesa di quella fumata bianca che Tiago Pinto rincorre da due giorni e che potrebbe vivere oggi un’altra giornata importante. Ieri, infatti, Abraham per la prima volta ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia, anche se la Roma non è ancora riuscita a convincerlo del tutto. Per la Roma e per Tiago Pinto è diventata anche una questione di immagine: incassare un altro no “pesante” dopo il naufragio della trattativa per Xhaka non sarebbe un bel segnale. Ecco anche perché Pinto ha deciso di restare a Londra ad oltranza, fino a che non avrà una risposta definitiva dal giocatore. Nel frattempo, con la presenza di Pinto a Londra e la trattativa per Abraham che non arriva a dama, anche negli ambienti del mercato inglese hanno iniziato a girare voci su altri giocatori. Così ha iniziato a girare anche la voce di un interessamento per Kelechi Iheanacho, 25 anni, attaccante nigeriano del Leicester, cresciuto nel Manchester City.