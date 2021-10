Abraham parte, ma è pronto Shomurodov

Il Tempo (F.Biafora) – L’unico dubbio di formazione per Mourinho è la presenza dal primo minuto o meno di Abraham. La buona notizia è arrivata dalla rifinitura di ieri: il numero 9 si è allenato con i compagni e ci sono speranze di vederlo tra i titolari. Nonostante i progressi, però, sente ancora fastidio al piede e soltanto a poche ore dall’inizio della partita se ne saprà qualcosa di più.

Se non dovesse farcela è pronta la carta Shomurodov che in Serie A è partito titolare soltanto una volta, giocando a sinistra proprio insieme all’inglese. Comunque ci sarà staffetta in corso d’opera.