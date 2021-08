Abraham corre solo, ma la Roma è lì

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma di Mourinho si prepara per l’esordio in campionato contro la Fiorentina, in un Olimpico che torna a riempirsi. Domani sono previste alcune novità rispetto alla scorsa stagione. In porta ci sarà Rui Patricio, a sinistra scopriremo Viña, subito titolare anche in Turchia e al centro dell’attacco sarà confermato Shomurodov, in quel ruolo che sarà di Abraham. Ieri l’inglese si è allenato a Trigoria sullo stesso campo dove hanno lavorato i compagni, con un assistente di Mourinho. Ma nel rispetto della quarantena light imposta dalla Asl ha dovuto allenarsi da solo. L’inglese può essere convocato e ha dato il via libera per giocare. Non giocherà dall’inizio, ma probabile che Mourinho lo convochi. Mentre quasi sicuramente sarà titolare nella seconda sfida contro la Salernitana. Tornato in gruppo Gonzalo Villar, che può essere un’alternativa a centrocampo. Abraham è stato acquistato per fare il titolare, la Roma ha investito molto su di lui, è il giocatore più costo del mercato giallorosso di tutti i tempi. Domani tocca a Shomurodov, che nelle gerarchia ha scavalcato Borja Mayoral. Lo spagnolo era riserva con Dzeko e lo sarà con Abraham e Shomurodov. L’inglese a 23 anni ha già vinto tanto a livello europeo con il Chelsea. Intanto tocca all’uzbeko che ha conquistato da subito la fiducia di Mourinho, si è fatto trovare pronto e ha sempre segnato quando è stato utilizzato.