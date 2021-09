La Roma porta a casa i tre punti contro l’Udinese grazie alla rete di Tammy Abraham al 36′. Il calciatore inglese festeggia sui social la vittoria contro i bianconeri ed è già proiettato in ottica derby, in programma domenica 26 settembre alle ore 18.00. Queste le sue parole su Twitter:

“La mia squadra! Ci vediamo domenica, Forza Roma!“.

My Team 🟡🔴 have a goodnight. See you Sunday. Forza Roma! pic.twitter.com/ZxOJJTKtp8

— Tammy Abraham (@tammyabraham) September 23, 2021