Abraham: “Bello giocare contro il Tottenham. La preparazione faticosa, ma prosegue bene” – VIDEO

“Giocare contro una squadra come il Tottenham è sempre bello. Una squadra contro cui ho vissuto mille battaglie. Loro hanno iniziato prima di noi, hanno più energia e sono più avanti nella condizione ma nel calcio non ci sono scuse. Queste gare servono a trovare la condizione e farci trovare pronti per la prima di campionato. Sarà una bella partita. Stiamo bene e ci stiamo allenando. La preparazione è stata faticosa, abbiamo corso molto ma sta andando tutto bene. Ci sono stati pochi infortuni e stiamo trovando l’intesa come squadra. Stiamo imparando a conoscere i nuovi arrivi e loro stanno imparando a conoscere noi. Credo che questa stagione potremo solo migliorare”.

"This is to get us ready for the first game of the season."

