Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato una battuta sull’esonero di José Mourinho a margine di un incontro con i giornalisti avvenuto in Parlamento. Queste le sue parole riportate da Ansa: “Qualche segnale forse c’era, poi gli americani sono abbastanza netti. Quando si rompe un rapporto di quel tipo… e poi – ha aggiunto – secondo me c’è anche qualcos’altro, oggettivamente. In questi casi si dice, ne prendo atto”.