Giornata infuocata in casa Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, ci sarebbe già un primo retroscena tra il nuovo allenatore Daniele De Rossi e Tiago Pinto. L’ex capitano giallorosso avrebbe chiesto al General Manager di prolungare la sua permanenza nella Capitale. Il portoghese e la proprietà però non sono tornati sui loro passi. Come già annunciato Tiago Pinto saluterà Roma il prossimo 3 febbario.