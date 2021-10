Abbonamenti, si parte domani alle ore 11. Le Curve a 235 euro

INFORMAZIONI GENERALI

In ottemperanza al Dl Covid, la capienza massima consentita è pari al 75%. Garantendo il rispetto delle normative vigenti, vogliamo consentire a ogni tifoso di poter rinnovare o acquistare il suo abbonamento. Per far sì che questo avvenga, abbiamo lavorato a una nuova configurazione dei prezzi nei vari settori dello Stadio Olimpico.

Abbonamento AS Roma 2021-22: L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A TIM 2021-22 a partire da Roma-Napoli (24/10/2021, ore 18:00) e delle restanti due gare interne della fase a gironi della UEFA Europa Conference League, per un massimo di 17 partite.

Curva Sud Centrale e Laterale: A causa della capienza ridotta, fino al raggiungimento della soglia massima consentita, gli abbonati Serie A 2019-20 potranno rinnovare il loro abbonamento sul proprio posto. Una volta terminati i posti a disposizione, ai soli possessori di abbonamento Serie A 2019-20 di Curva Sud Centrale/Laterale, con diritto di prelazione verrà consentito, esclusivamente presso il PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (dal lunedì alla domenica, orario 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00 – Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa) , l’acquisto nel settore Distinti Sud, allo stesso prezzo di quelli emessi nel settore Curva Sud. L’agevolazione consentirà, non appena la capienza degli stadi verrà ulteriormente ampliata, di poter tornare nel settore di Curva Sud.

Curva Nord: I titolari di abbonamento di Curva Nord, in occasione della gara casalinga con la SS Lazio, avranno accesso in altri settori dello stadio, secondo le modalità definite e comunicate da AS Roma.

Tribuna Monte Mario Sud: I titolari di abbonamento di Tribuna Monte Mario Sud (settore 10 BC), in occasione delle due gare del girone di Uefa Europa Conference League rispettivamente contro Bodo/Glimt e Zorya Luhansk, avranno accesso al settore di Tribuna Monte Mario Nord, secondo le modalità definite e comunicate da AS Roma.

Abbonamenti Aziendali: L’acquisto e/o il rinnovo degli abbonamenti aziendali nei settori di Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario, sarà esercitabile esclusivamente contattando il Contact Center (+39.06.89386000 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30).

Vitalizio: Il solo rinnovo degli abbonamenti sarà esercitabile esclusivamente contattando il Contact Center (+39.06.89386000 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30) o presso il Punto Vendita allo Stadio Olimpico (dal lunedì alla domenica, orario 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00 – Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa)

Ingresso Under 5: Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2017 potranno accedere allo stadio senza biglietto, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.

Premium Hospitality: visita il sito Premium e scrivi a [email protected]. Le nostre aree hospitality sono il luogo perfetto per chi vuole vivere un’esperienza VIP e per un networking di altissimo livello. Il team AS Roma Premium è disponibile per trovare insieme a te la soluzione più adatta alle tue esigenze.

VESTITI DI GIALLOROSSO

AS Roma Store: recandoti in uno degli store ufficiali (AS Roma Store – Home Page) e mostrando il tuo abbonamento sull’app, avrai diritto a uno sconto del 15%! Lo sconto non sarà cumulabile ma potrà essere trasferibile; in ogni caso, sarà spendibile su tutto l’assortimento non oggetto di sconti o promozioni, e sarà valido fino al 30/06/2022.