Abbonamenti: la Curva Sud è già esaurita!

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La campagna abbonamenti viaggia a gonfie vele. Dopo i tre giorni di prelazione dei vecchi abbonati 2019-20, dalle 12 di ieri la Roma ha aperto la vendita libera dei settori dell’Olimpico per le gare di campionato e le due restanti del girone di Conference League: gli abbonamenti hanno raggiunto così quota 18.600. I risultati sono stati sorprendenti.

In Curva Sud erano rimasti alcuni abbonamenti dalla prelazione che ieri sono stati polverizzati in meno di tre ore. Prima sold out la zona centrale, poi anche quella laterale: curva non più disponibile, settore ormai tutto al completo. In Distinti Sud rimane qualche centinaia di posti che erano riservati a chi aveva la prelazione. Insomma, l’amore per la Roma e per Mourinho stanno generando un incredibile successo anche sugli spalti. Basti pensare che nel 2019-20 erano 18.900 gli abbonamenti venduti in una campagna durata circa tre mesi, la stessa cifra è stata raggiunta in soli quattro giorni. Intanto domenica sera all’Allianz Stadium sarà tutto esaurito il settore riservato ai romanisti, che non mancheranno neanche in Norvegia: già 200 i biglietti prenotati nella prelazione dedicata agli abbonati.