Tuttosport (S. Demuru) – Divisione di punti equa. Dopo un primo tempo disarmante, una ripresa spettacolare, condita da una traversa per parte (Dovbyk e Marin dopo grande deviazione di Svilar). De Rossi imposta la Roma come da copione, con uno schema (4-3-3) che è il suo mantra. Probabilmente è lo stesso tecnico giallorosso ad essere curioso di vedere quali sono le reali potenzialità della propria squadra. La Roma comincia contratta. Il Cagliari, da parte sua, ha quella voglia feroce di aggredire l’avversario come da insegnamento prioritario da parte del proprio tecnico.

Partita bloccata per tutti i primi 45′. Nella ripresa la Roma prova a migliorare nella costruzione di una manovra comunque sempre troppo lenta. Entra Dybala ed è un’altra storia quanto a qualità della manovra. Si susseguono i ribaltamenti di fronte e fioccano le occasioni, senza essere concretizzate. Alla fine De Rossi tenta il tutto per tutto con Abraham, Dybala ed El Shaarawy contemporaneamente in campo. Annullato per fuorigioco un gol di Pellegrini. Chiuso il primo confronto dell’anno, adesso per i capitolini si aprono una decina di giorni di fuoco. Vi sarà da chiudere definitivamente il caso Dybala e la società giallorossa dovrà provare a puntellare la rosa per consegnare a De Rossi qualche altro elemento utile alla causa.