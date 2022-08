A Trigoria si fa festa per i 3 anni di fan token

La Gazzetta dello Sport (M. Nava) – Tre anni scanditi da concorsi, premi e sorprese. Una sfida accettata nel 2019, quando i fan token erano ancora da scoprire, e viva ancora oggi, con l’ecosistema che si è evidentemente evoluto anche per via di un terreno molto più fertile, favorito da tutte le sperimentazioni viste in 36 mesi.

Quest’estate la Roma “festeggia” il terzo anniversario della collaborazione con Socios, piattaforma leader nei gettoni digitali sportivi. Finora la strada insieme è stata lunga e proficua, certamente imprevedibile e ricca di sorprese per tutti i sostenitori romanisti in possesso di gettoni digitali nel proprio “wallet”, il portafogli virtuale.

In casi come questi si finisce sempre a ricordare gli “highlights””del triennio, dalla sciarpa in edizione limitata per l’ultimo derby al sondaggio con cui i tifosi hanno scelto di intitolare un campo d’allenamento di Trigoria ad Amedeo Amadei, fino alla scelta della canzone per celebrare i gol all’Olimpico.