A Trigoria parte il valzer dei rinnovi

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dopo il grande inizio di stagione con la Roma, anche in maglia azzurra Lorenzo Pellegrini ha trovato il modo di lasciare il segno. È stato suo il gol realizzato contro la Spagna, che però non ha consentito agli azzurri di conquistare l’accesso alla finale di Nations League.

L’Italia giocherà la finalina per il terzo posto domenica pomeriggio ed è molto probabile che il capitano giallorosso sia in campo dal primo minuto, così come Bryan Cristante, rimasto in panchina contro la Spagna. Ieri l’agente del centrocampista era a Trigoria per incontrare Tiago Pinto con cui ha iniziato a parlare dei rinnovi dei contratti di Gianluca Mancini, quello attuale (2 milioni netti) scade nel 2024, e dello stesso Cristante.