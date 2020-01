A Parma in Coppa e contro il Genoa è allarme rosso

A Parma, e a Genova, in totale emergenza. Tra infortunati e squalificati le prossime due partite della Roma non saranno semplici per le scelte di Fonseca. Al Tardini, in Coppa Italia, giovedì sera non ci sarà Dzeko, squalificato per due turni nella competizione. A Parma assenti anche Kluivert e Mkhitaryan. I giallorossi avranno solo quattro giocatori offensivi: Kalinic, Under, Pellegrini e Perotti. A Genova invece rientrerà Dzeko e con tutta probabilità anche Kluivert, ma saranno assenti Florenzi e Kolarov, ammoniti contro la Juve e quindi, perché diffidati, squalificati. A sinistra ci sarà Spinazzola e, a meno che non recuperi Santon, a destra potrebbe arrivare l’occasione per Bruno Peres. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.