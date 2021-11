A gennaio in arrivo Zakaria e un terzino

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mancano meno di due mesi all’apertura della sessione di mercato invernale e la Roma è una delle società più attese. Mourinho ha convinto i Friedkin a intervenire per rinforzare la rosa, Tiago Pinto non avrà grandi risorse economiche, ma anche attraverso alcune cessioni cercherà di accontentare l’allenatore per colmare le due lacune più importanti: il centrocampista di quantità e il terzino destro.

Da tempo Tiago Pinto ha avviato i sondaggi con il Feyenoord per Pedersen, ma negli ultimi giorni sta diventando calda la pista che porta a Benjamin Henrichs. Il terzino tedesco, 24 anni, è in scadenza di contratto a giugno e avrebbe chiesto al Lipsia la cessione a gennaio. Henrichs vorrebbe cambiare per giocare di più per andare al Mondiale.

Un altro profilo seguito per il ruolo di terzino destro è quello di Hugo Siquet. L’esterno dello Standard Liegi costa sette milioni. Ci sono stati già contatti con gli agenti del giocatore, che finora ha giocato 14 partite con un assist. Nel ruolo di terzino destro la Roma ha Karsdorp, che ha bisogno di un’alternativa, perché Reynolds è in partenza, non è pronto per giocare nella squadra giallorossa secondo Mourinho. Potrebbe essere ceduto in prestito in serie B.

In Norvegia circola la voce che la Roma abbia puntato su Erik Botheim, l’attaccante del Bodo/Glimt, in gol contro i giallorossi, sia all’andata che all’Olimpico. Il centravanti di 21 anni è già nel giro della Nazionale norvegese maggiore. Con Mayoral in uscita a gennaio, Botheim potrebbe arrivare in Italia per completare il reparto offensivo, che finora non ha brillato. Per rinforzare il centrocampo resta in pole position Zakaria. Tiago Pinto continua ad avere contatti con i suoi agenti.