A Crotone Mayoral fa Dzeko. Ora i giallorossi puntano l’Inter

La Repubblica (F. Ferrazza) – Tutti pazzi per Borja Mayoral, protagonista della vittoria romanista a Crotone (1-3). Doppietta per l’attaccante spagnolo che consente alla Roma di restare agganciata al terzo posto in classifica. «Sono molto felice, è la mia prima doppietta in campionato. La cosa che più mi rende contento è la vittoria della Roma, non era semplice ottenerla su questo campo. Io mi faccio trovare sempre pronto, lavoro al massimo, poi è il mister a decidere quando farmi giocare».

I giallorossi distano solamente tre punti dall’Inter seconda in classifica, e battuta ieri dalla Samp, e hanno quindi la possibilità di agganciare la squadre Conte. Uno scontro diretto all’Olimpico, nel quale Fonseca ridarà la magia da titolare a Dzeko e Veretout, potendo contare sul recupero di Spinazzola a sinistra.