A CR7 e soci basta un tempo. Tris alla Roma: è semifinale

La Juve ha più soluzioni, più individualità e sa che può farcela sempre. Piace anche contro la Roma ed ha momenti spettacolari, ma va a strappi. Alterna grandi momenti a pause comprensibili, spettacolo davanti e qualche problema dietro. Il gol lo prende ancora e poi viene salvata da Buffon. E la Roma è piccola senza Dzeko e Zaniolo, con poche opzioni. I giallorossi per un tempo non sono mai riusciti a contrastare il potere bianconero. 20 minuti di gestione e poi è stato fin troppo facile colpire tre volte. Fonseca pensava di attendere basso tanto che Florenzi e Kolarov restavano quasi in linea coi centrali. Solo quel minimo di costruzione di Diawara svaniva nel nulla una volta che la palla arrivava ad un irriconoscibile Pellegrini, al fantasma di Kalinic o alle controfigure di Under e Kluivert. La Roma ha avuto gran parte dei suoi sotto lo standard. In difesa l’unico a reggere veramente è stato Smalling, oltre a Santon entrato bene nel secondo tempo. In mezzo Cristante è stato impreciso ed ha perso palloni e contrasti. Domenica ci sarà un po’ il derby della delusione, Roma fuori dalla Coppa Italia come la Lazio e con molti meno alibi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.