Mercato, dalla Germania: Zakaria non vuole la Roma, presto rinnovo col Borussia Monchenglabach

Zakaria si allontana dalla Roma. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg, il giocatore non è più rappresentato dalla Lian Sports e non c’è nessuna trattativa per portarlo alla Roma. Il futuro più probabile quindi, è quello della permanenza al Borussia Mönchengladbach.

News #Zakaria: He is no longer represented by Lian Sports. Family members instead. There were no negotiations with @OfficialASRoma. Now turnaround: He is likely to stay @borussia this summer. A contract extension is also possible. @SPORT1 @berger_pj 🇨🇭#COYS

