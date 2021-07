Totti: “Spero di vedere una Roma competitiva. Se Mourinho decide una cosa è quella”

L’ex capitano della Roma e ambasciatore di Euro 2020, Francesco Totti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Spero di vedere una Roma forte, competitiva, che possa ambire a grandi trofei. Con un personaggio del genere in panchina credo che la società farà grandi acquisti. Da fuori siamo tutti bravi, sono scelte che sono state prese e vanno rispettate. Se Mourinho decide una cosa è quella. Italia in finale? È un’emozione molto forte perché si tratta della finale di un Europeo. Sarà una partita bellissima che aspetteremo con ansia, speriamo di riuscire a portare a casa questo bellissimo risultato. Per arrivare in fondo devi avere un gruppo solido e che fa la differenza, e l’Italia ha dimostrato di averlo. Che gara sarà? Ogni squadra che vai ad affrontare gioca in modo diverso, poi la finale è una partita a sé e sappiamo che può succedere di tutto”.