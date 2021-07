Pinto cerca l’erede di Spinazzola. Ora entra in corsa anche Alioski

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma prosegue il suo lavoro sul mercato per regalare volti nuovi a Josè Mourinho il prima possibile. Filtra ottimismo in casa giallorossa per l’arrivo di Xhaka che ha già un accordo con i giallorossi anche se manca quello con l’Arsenal. Il gm Tiago Pinto, è all’opera per cercare un esterno sinistro che possa sostituire l’infortunato Spinazzola. Sono tanti i nomi che circolano: Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Dimarco, Biraghi e Bensebaini. Un nome nuovo è quello del macedone del Leeds, Ezgjan Alioski. Il problema è che i giallorossi vorrebbero l’arrivo di un giocatore in prestito secco senza alcun diritto di riscatto. Questo non facilita sicuramente le cose. Si attendono offerte per Olsen e Florenzi mentre si cercano formule vantaggiose per tutti nei casi di Pedro, Pastore, Nzonzi o Fazio che farebbero risparmiare circa 30 milioni d’ingaggio alla società giallorossa.