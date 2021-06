Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino circa la diffusione del Covid-19 in Italia. Quest’oggi i nuovi casi sono pari a 776, in aumento rispetto a ieri. 24 i decessi: ieri sono stati 42. Gli attualmente positivi sono 50.441, mentre i guariti sono 3.135 in più rispetto a ieri.