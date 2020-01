2020, un anno per due. Più urgente il rinnovo di Pellegrini, meno quello di Zaniolo

Comincia l’anno della verità per la coppia d’oro Zaniolo-Pellegrini. Lorenzo si è calato alla perfezione nel ruolo di trequartista, specialmente come uomo assist (già 7 in campionato). Per lui sarà l’anno della consacrazione anche a livello internazionale con un Europeo da vivere da protagonista. Il suo rinnovo di contratto è sicuramente più urgente (scade nel 2021 e presenta una clausola da soli 30 milioni di euro) rispetto a quello di Zaniolo. Proprio all’ex Inter Fonseca ha dato un ruolo importante nella sua Roma: su 16 presenze in campionato solo 3 volte è partito dalla panchina. Lo riporta Il Messaggero.