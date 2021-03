100 di questi Mertens: il Napoli ringrazia e vede la Champions

La Repubblica (M. Pinci) – In una notte il Napoli è tornato in corsa per la Champions League. Il 2-0 a quel che resta della Roma, col jolly di una partita da giocare, proietta Gattuso a quarto posto virtuale. Anche all’Olimpico come all’andata il Napoli ha sfruttato una punizione per rompere l’equilibrio. Insigne bruciò Mirante al San Paolo, ieri Pau Lopez s’è fatto infilare da Mertens. Dimenticati da una difesa che sfiora i 190 centimetri di testa, il Napoli il bis con Politano, 170 centimetri, e Mertens, 169, sfruttando il lancio di un altro piccolino, Insigne, 163.

Per la Roma viaggi fa rima con disagi. Ogni passo in avanti in Europa ha coincido con uno indietro in campionato. Due punti persi a Benevento, poi sei contro Milan e Parma tutti dopo una partita europea. Il viaggio a Kiev di giovedì con ritorno nella notte ha proiettato sul prato dell’Olimpico una squadra lenta, inguardabile per un tempo, ravvivata quand’era tardi.

Le certezze di Fonseca si stanno sgretolando una dopo l’altra: Dzeko non segna da 13 giornate e a Roma non gli era mai successo. La difesa è la peggiore delle grandi, Ibanez s’è trasformato in un colabrodo e Pau Lopez continua a dimostrare che la priorità sia un nuovo portiere.