Roma-Udinese 3-0. Tornano al gol Pellegrini e Abraham

Pagine Romaniste – Sfruttare l’occasione. Questo l’imperativo con cui la Roma scende in campo sul prato dell’Olimpico per affrontare l’Udinese. La partita si sblocca al 33’ quando con un tocco di mano in area dell’Udinese viene concesso il rigore ai giallorossi. Cristante sbaglia dagli 11 metri, ma sulla ribattuta va Bove che mette la palla in rete. Nella ripresa Pellegrini si riprende la sua Roma e segna il gol del 2-0. Secondo rigore della sfida, questa volta tocca di mano Mancini, ma Rui Patricio para il tiro di Pereyra. Risultato invariato. Ad 1’ dalla fine il neo entrato Tammy Abraham chiude la partita con il 3-0 tornando al gol dopo diverso tempo. I giallorossi vincono e salgono a + 3 dal Milan al quarto posto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik(76’ Zalewski) Cristante, Bove, El Shaarawy(76’ Spinazzola); Pellegrini, Wijnaldum(58’ Matic) Belotti (76’ Abraham)

A disposizione: Svilar, Boer, Ibanez, Camara, Tahirovic, Volpato, Majchrzak.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Dybala.

Squalificati: -.

Diffidati: Matic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijola, Perez; Ehizibue (71’ Ebosele) , Pereira, Walace, Lovric (79’Thauvin) Udogie; Success (79’Nestorowski) Beto.

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Masina, Zeegelaar, Buta, Arslan.

Allenatore: Sottil.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse.

Squalificati: -.

Diffidati: Udogie, Lovric.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Preti e Lombardo.

IV Uomo: Sacchi.

VAR: Banti.

AVAR: Manganiello.

Marcatori: 33’ Bove (R), 55’ Pellegrini (R), 89’ Abraham (R)

Ammoniti: 33’ Pereyra (U), 39’ Success (U), 66’ Mancini (R)

Espulsi:

CRONACA

95’ – La Roma vince contro l’Udinese!!

90’ – Assist di Spinazzola colpo di testa di Abraham che torna al GOL!!!

89’ – Entra Tahirovic fuori Pellegrini

77’ – Cambi per l’Udinese: fuori Lovric e Success, dentro Thauvin e Nestorovski

74’ – Triplo cambio per i giallorossi: fuori Celik, El Shaarawy e Belotti dentro Zalewski, Spinazzola e Abraham

66’ – Rigore per l’Udinese fallo di mano di Mancini. La para Rui Patricio!!!

59’ – Cambio: esce Wijnaldum per Matic

55’ – GOLLL Pellegrini sigla il 2-0 dei giallorossi!!!

46’ – Inizia il secondo tempo!

45’ + 5’ – Fine primo tempo!

45’ + 3’ – Ammonito Ehizibue. Punizione per la Roma, va Pellegrini ma Silvestri si fa trovare pronto

45’ – 5 i minuti di recupero concessi

33’ – Tocca di mano in area di rigore, giallo per Pereyra. Sbaglia Cristante dagli 11 metri ma la palla va in rete sulla ribattuta grazie al tiro di Bove!!!!

21’ – Palla gol per i giallorossi con il colpo di testa di Mancini

18’ – Punizione per l’Udinese da posizione interessante. Centrale per Rui Patricio

12’ – Occasione per la Roma con Cristante di testa

1’ – Si parte inizia Roma-Udinese!

LIVE

19:32 – La Roma mostra un messaggio motivazionale presente negli spogliatoi:

19:37 – La Roma è arrivata all’Olimpico: