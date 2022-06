Gli abbonamenti volano: l’obiettivo è quota 40.000

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mezzo Olimpico è già sold out, ma non è finita: la Roma è pronta a spingersi oltre e ad andare avanti in questo incredibile bagno d’amore. i tifosi hanno preso d’assalto gli abbonamenti, spinti dall’entusiasmo per la vittoria della Conference League e dall’ottimismo verso una società che vuole continuare il percorso di crescita per vincere e centrare nuovi obiettivi.

Al termine della Fase 1 sono state acquistate 33.500 tessere: una cifra record nel periodo post Covid e che ha già superato di 13mila unità la campagna della scorsa stagione. Il 93,8% delle persone che avevano un abbonamento nella scorsa stagione ha rinnovato. Non a fine agosto, ma a metà giugno. Con un’estate ancora davanti e una campagna acquisti appena cominciata.

Numeri impressionanti, un dato così alto di abbonamenti non si vedeva da diciotto anni, dalle 33.266 tessere vendute nella stagione 2004-05 di una Roma ancora trascinata dall’euforia per lo scudetto vinto tre anni prima.