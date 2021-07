Zola: “Curioso di vedere Mourinho. La Roma ha una buona squadra, ma non è al livello delle grandi”

Intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola, ex calciatore, tra le altre, di Cagliari e Chelsea, ha parlato del prossimo campionato. Diversi i temi trattati, che ha parlato anche della nuova Roma di Mourinho. Queste le sue dichiarazioni:

Mourinho, un sergente di ferro per la Roma: come andrà?

Sono curiosissimo. José ha una buona squadra, anche se non al livello delle altre grandi, e poi ha i cromosomi per gestire le situazioni difficili e alzare il livello.

Sarà l’anno di Zaniolo?

Spero di sì. E’ stato sfortunato, ma ha talento e può diventare una stella in chiave azzurra.