Ziyech: “Due anni fa sono stato vicinissimo ad un altro club, ma sono contento di essere rimasto rimasto all’Ajax”

Hakim Ziyech torna a parlare del mancato trasferimento a Roma. Il calciatore marocchino, adesso in forza al Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:

«Due anni fa sono stato vicinissimo al trasferimento in un altro club. Guardando indietro, sono felice che non sia successo. Da quel momento è iniziata un’esperienza incredibile con l’Ajax e sono migliorato molto. Quest’estate per me era giunto il momento di fare un salto di qualità, ma sono felice di essere rimasto all’Ajax per altri 2 anni»