Zappacosta, via agli esami

Il Messaggero (G. Lengua) – Davide Zappacosta si gioca il suo futuro nella Roma nelle prossime 12 partite di campionato in cui è chiamato a dare il massimo per conquistarsi la fiducia di Fonseca e strappare un altro anno di prestito nella Capitale. Il terzino è reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore e fino ad ora ha messo insieme solo 12 minuti in campionato alla prima giornata contro il Genoa. Un’annata sfortunata, ma che potrebbe cambiare volto e trasformarsi nell’opportunità di diventare il terzino destro titolare della prossima stagione.

La sua situazione dunque sarà da valutare in questi due mesi, con il Chelsea che è pronto a lasciarlo nella Capitale per un altro anno, a patto che venga sottoscritto un contratto con obbligo di riscatto legato alle presenze. Gli allenamenti finora fanno ben sperare sul fatto che il terzino abbia intrapreso la strada giusta: è il calciatore che ha dato i migliori risultati durante i test fisici e il tecnico lo ha sempre inserito tra i titolari durante le partitelle.