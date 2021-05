Zaniolo, test fisici a Villa Stuart in attesa della visita di controllo dal professor Fink

Nicolò Zaniolo avrebbe voluto rientrare almeno per l’ultimo scorcio di campionato per disputare qualche gara, ma il fantasista non ce l’ha fatta. Il coronavirus ha rallentato il recupero del giallorosso, anche se nel periodo di quarantena il ragazzo si è allenato tutti i giorni a casa: ad aprile era in programma una partita con la Primavera, invece con i ragazzi di Alberto De Rossi ha svolto solamente alcuni allenamenti. Il trequartista si prepara già per la prossima stagione e il suo recupero dall’infortunio procede.

Il centrocampista della Roma questa mattina si è sottoposto ad alcuni test fisici presso la clinica di Villa Stuart per vedere la risposta della gamba. Una visita propedeutica al consulto a Innsbruck con il professor Christian Fink, che lo ha operato al ginocchio lo scorso ottobre. I test a cui è stato sottoposto hanno dato risposte positive e il suo recupero procede secondo programmi. Rimane però ancora incerta la data della visita di controllo in Austria, che sarà programmata entro questa settimana.