Zaniolo superstar: classe, potenza e tanti sponsor. È lui il nuovo tesoro della Roma

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – Ieri Zaniolo è tornato dalla Sardegna con i fantasmi che gli assediavano la mente. Le notizie della diffusione della pandemia sull’isola non lo lasciavano tranquillo, anche perché gli era capitato di incrociare i due Primavera positivi al Coronavirus, così come Mirante, oltre ad essere andato nei locali dove erano stati anche i calciatori del Cagliari positivi. Oltre che di Covid, con i tanti giocatori incontrati in vacanza si è parlato anche di retribuzione. Nicolò ha percepito 2.2 milioni d’ingaggio in questa stagione grazie ai bonus maturati, ma ha ben chiaro che in rosa ci sono elementi che guadagnano di più pur essendo meno incisivi. Il desiderio sarebbe quello di iniziare la prossima stagione con il nuovo contratto già pronto, la volontà c’è e ci sono già stati i primi contatti fra il suo entourage e i Friedkin, che hanno scelto una sua foto nei giorni dell’acquisto del club. A Trigoria sanno di avere un vero e proprio tesoro, non a caso sono tante le aziende che hanno cercato trattative con lui, la cui immagine viene gestita da Fedez.