Lino Banfi: “Zaniolo mi fa impazzire. Era un godimento veder giocare Salah”

Corriere dello Sport (M. Ercole) – L’attore comico Lino Banfi, tifoso della Roma diventato famoso sopratutto col ruolo di Oronzo Canà nel film “L’allenatore nel pallone”, è stato intervistato dal quotidiano sportivo. Tra gli argomenti trattati, la ripresa del calcio, le misure di sicurezza e Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole:

Ha capito la soluzione dei playoff e dell’algoritmo?

Assolutamente no, i numeri e le percentuali non fanno per me. Mi farò aiutare da Ancelotti. Ogni volta che lo vedo gli ricordo: “Guarda che io ti conosco da quando eri in Primavera. Poi anche in inverno e in estate. Eri un pulcino, ora da allenatore fai il gallo.

Che giocatori chiederebbe per la sua Longobarda?

Zaniolo mi fa impazzire. E poi vorrei Salah, era un godimento vederlo giocare. Mi basterebbero questi due capi della bi-zona.