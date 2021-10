Zaniolo respira: punta il Milan

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – E’ stato Zaniolo, domenica sera, a chiedere alla Roma di organizzare immediatamente l’esame strumentale per annientare l’ansia che lo aveva avvolto dopo l’infortunio dello Juventus Stadium. Una volta atterrato a Fiumicino è andato direttamente a Villa Stuart in compagnia del padre Igor. Il responso è stato incoraggiante: il ginocchio sinistro ha riportato una piccola distorsione, con un lieve versamento, ma in sostanza ha retto al primo vero trauma riportato durante una partita.

Mourinho spera di recuperarlo già con il Napoli, ma più ragionevolmente lo avrà la domenica successiva contro il Milan, nel terzo scontro diretto di questo ciclo di fuoco. Dopo un contrato, scivolando, Zaniolo ha sentito dolore determinato dalla torsione innaturale del ginocchio. Temendo comprensibilmente l’inizio di un nuovo incubo, ha provato a correre per altri due o tre minuti e poi si è arreso, lasciando spazio a El Shaarawy. E’ stato lui a chiedere il cambio, un gesto di autoconservazione e anche di rispetto per la squadra, che aveva bisogno di un giocatore integro per recuperare lo svantaggio.

Dopo aver lasciato Villa Stuart, intorno alle 4 del mattino, Zaniolo è andato a riposo più tranquillo. Già ieri ha cominciato le terapie per riprendere la marcia il prima possibile. Per la gestione della convalescenza è stato interpellato anche il dottor Fink e i Friedkin vorrebbero che il giocatore fosse visitato a St.Moritz, nella clinica svizzera di fiducia, con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva al problema, per evitare che si fermi ancora.