Zaniolo: “Ancora due o tre settimane e torno con la squadra. Sempre forza Roma!”

Nicolò Zaniolo si sta riprendendo piano piano dall’infortunio subito a gennaio contro la Juventus e a breve tornerà in campo per questo particolare finale di stagione. Intanto il numero ventidue giallorosso ha rilasciato delle dichiarazioni in una diretta Instagram insieme a Spinazzola. Ecco le sue parole:

“Ringrazio i tifosi che mi hanno votato sull’app Socios per fare questa diretta. Sto bene, mi sono operato e respiro meglio”.

Spinazzola: Quando tornerai in gruppo?

Tu lo sai il percorso come è. Ancora due o tre settimane e torno con la squadra.

Spinazzola: A Fifa come va?

All’inizio perdevo, ora non perdo più con nessuno. Se Radja vuole giocare con me io ci sono.

Spinazzola: Dopo che fai?

Ora mi riposo, poi torno a casa e gioco a Fifa.

“Saluto e ringrazio tutti, sempre forza Roma!”