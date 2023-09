L’Italia supera lo scoglio Ucraina per 2-1 si avvicina alla testa della classifica del Girone C di qualificazione al prossimo Europeo 2024. Dopo la gara Nicolò Zaniolo, è stato intervistato nella zona mista di San Siro. L’ex Roma ha parlato, tra le altre, delle critiche ricevute per il suo atteggiamento. Queste le sue parole:

“Non penso di essermi mai fermato, faccio sempre quello che il mister mi chiede, io mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono etichettato da voi come una persona che non porta rispetto, una persona fuori dalle righe, ma non è così assolutamente. Io mi metto a massima disposizione per la squadra, per tutte le squadre per cui ho giocato. Sono veramente felice per questa sera e non mi va di parlare d’altro”