Zaniolo da Fink per ottenere l’ultimo via libera

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Oggi Nicolò Zaniolo volerà in Austria dal professor Fink, che lo ha operato lo scorso settembre. Il centrocampista della Roma spera di avere il via libera per riprendere completamente a giocare. Se tutto andrà bene, potrebbe anche scendere in campo con la Primavera, magari già il 26 maggio contro il Cagliari. Dopo il controllo, in ogni caso, con il professore e con lo staff della Roma, Zaniolo metterà a punto un piano per farsi trovare pronto a luglio, quando inizierà a lavorare con Mourinho.