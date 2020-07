Zaniolo, sì o no? Prima fuori, poi convocato. E il giallo infiamma la Roma

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ore 18: “Nicolò no, non ce la fa per Ferrara, è infortunato“. Ore 20: “Anzi sì, ci ho ripensato“. Già, ma cosa è cambiato in due piccole ore? Possibile che un giocatore non in grado di giocare a causa di un affaticamento muscolare possa in un soffio di tempo diventare abile e arruolato? A spiegare come e perché è stato lo stesso Fonseca: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Poi, purtroppo, si è fermato Under. Così ho chiesto a Nicolò come stava, se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto al giorno prima e ho deciso di portarlo“. Alla telenovela-Zaniolo di questi giorni ci mancava solo questa ultima puntata. Tanto per alimentare ulteriori tensioni, che lo stesso Fonseca aveva provato a sopire.