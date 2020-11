La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ci mancava soltanto il Covid per cercare di ostacolare il recupero di Zaniolo. La volontà del ragazzo è più forte degli ostacoli anche se, per via della pandemia, non si è potuto recare ad Innsbruck dal professor Fink per un controllo. La buona notizia è che lo stesso chirurgo a venire a Roma verso fine novembre. Se arriverà il via libera il protocollo di recupero potrà andare avanti.