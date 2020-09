Zaniolo blocca Dzeko

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini, A.Pugliese) – Al 99% Nicolò Zaniolo andrà ad operarsi ad Innsbruck, dal professor Christian Fink, che ha operato anche Chiellini. Scartati gli Usa per problemi di procedure Covid e l’idea Svizzera è stata proposta degli stessi Friedkin, indirizzati dai luminari di Denver. La Roma ha lasciato libera la famiglia di scegliere, chissà se il club mostrerà la stessa vicinanza anche ad Edin Dzeko. Oggi l’attaccante incontrerà a Trigoria il Ceo Guido Fienga, ma prima di affrontare il dettaglio della trattativa, la società deve valutare la variante Zaniolo. Non si tratta di una sovrapposizione di ruoli, ma di immagine. Perduto Nicolò per colpa dell’infortunio, che la nuova Roma di Friedkin possa permettersi il lusso si perdere anche l’altro giocatore in vetrina, anche capitano della squadra, è complicato. La Juve è in pressing sul giocatore, che ha la stima esplicita di Pirlo. Tra l’altro, anche il possibile arrivo di Milik al posto del bosniaco si sta complicando. Il Napoli non vuole più Under come pedina di scambio, ma chiede 35 milioni cash.