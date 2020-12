Zaniolo, appuntamento a fine gennaio per il prolungamento del contratto. Guadagnerebbe quasi 3 milioni a stagione

Nicolò Zaniolo è sotto i riflettori, tra vita privata e recupero dall’infortunio, in attesa del suo ritorno in campo. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, il calciatore sta aspettando la chiamata della Roma per prolungare di un anno il proprio contratto, dal 2024 al 2025, con adeguamento. L’aumento di stipendio, che potrebbe stimolare il suo recupero completo, lo porterebbe a guadagnare quasi 3 milioni a stagione. Il club si è dato appuntamento con il suo procuratore, Claudio Vigorelli, a fine gennaio, quando Tiago Pinto sarà a Trigoria.