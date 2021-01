Zaniolo accelera: aspetta per oggi il tampone verità

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Nicolò Zaniolo scalpita per tornare a Trigoria e lasciarsi alle spalle una volta per tutte questo periodo molto complicato. Il talento della Roma non si è però abbattuto e sta continuando ad allenarsi per farsi trovare al rientro a Trigoria.

Leggi anche: El Shaarawy: “Sono felice di essere ritornato qui e sono pronto”

Esercizi fisici, pesi, la cyclette e una corsa leggera sul tapis roulant, aspettando finalmente di rimettere gli scarpini sul campo del centro sportivo. Perché la sfortuna ha voluto che Zaniolo risultasse positivo proprio il giorno in cui sarebbe sceso in campo a Trigoria per cominciare a correre.

Leggi anche: Dzeko-Sanchez, i conti non tornano

Il suo obiettivo è quello di tornare in campo ad aprile: la Roma davanti ha diverse soluzioni, ma Nicolò è sicuramente un’arma in più importante e lui vuole mettersi nelle condizioni di ridare al più presto il suo contributo. Anche Fonseca lo aspetta. Nicolò è ancora positivo al Covid, è al suo tredicesimo giorno di isolamento e oggi riceverà il referto del tampone effettuato ieri pomeriggio.