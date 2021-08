Zaniolo a segno: “Ogni giorno più fiducia, Roma sulla strada giusta”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nell’ultimo test in Portogallo la Roma supera 3-1 il Belenenses, e Mourinho può continuare ad annotare buone notizie di questo ritiro. Rispetto alla partita di ieri, a cui non hanno partecipato Veretout, Cristante e Shomurodov, ce ne sono almeno tre, che fanno da contraltare al clamoroso errore di Rui Patricio in occasione della rete dei portoghesi. La Roma continua a comportarsi da squadra e va sempre alla ricerca del risultato. Dzeko e Borja Mayoral continuano a trovare la porta con continuità, mentre Zaniolo sta bene, e ieri è andato a segno ancora una volta dopo le reti contro Montecatini e Debrecen. Il gioiello romanista è soddisfatto del lavoro svolto finora, le sensazioni sono buone così come il feeling con Mourinho.

“Oltre ad essere un grandissimo allenatore – le sue parole a Roma Tv – uno dei migliori al mondo, è anche una grandissima persona. Scherza, ride ma allo stesso tempo è deciso, se c’è da strillare lo fa, il rapporto è molto buono e io sono a completa disposizione: sto bene, giorno dopo giorno ho sempre più fiducia nei miei mezzi. Mi alleno con i compagni da venticinque giorni dopo un’inattività molto lunga, spero di dare un grosso contributo quest’anno, ne ho bisogno io e ne ha bisogno la squadra“. Sul campo si cominciano a vedere le idee del tecnico. “Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, poi nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica ad andarli a pressare alti perché faceva molto caldo. Siamo molto felici, dobbiamo continuare così, la strada è giusta: ora ci aspetta il Betis, guardiamo partita dopo partita e speriamo di vincerle tutte“.