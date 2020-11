Zalewski rinnova fino al 30 giugno 2024: “Non vedo l’ora di tornare in campo, sempre forza Roma”

L’AS Roma è lieta di annunciare che Nicola Zalewski ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.Il centrocampista offensivo, nato a Tivoli il 23 gennaio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2011-12. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 6 reti nel campionato Primavera, oltre a 3 convocazioni in Prima Squadra. Lo riporta asroma.com.

Il calciatore ha voluto esprimere la propria felicità attraverso un post pubblicato su Instagram. Queste le sue parole:

“In un momento così delicato sono orgoglioso di comunicarvi che sarò legato a questi colori fino al 2024. Non vedo l’ora di tornare in campo e ripagare la fiducia della società. Un ringraziamento speciale alle persone che mi sono sempre state vicine: la mia famiglia, Carlotta e la GP Soccer and Management. SEMPRE FORZA ROMA”.

https://www.instagram.com/p/CHsziVBHkNy/