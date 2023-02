Zaffaroni prova un colpo da salvezza: “Grande aggressività e concentrazione”

La Gazzetta dello Sport (M.F.) – Dopo aver conquistato 12 punti in sette partite, l’Hellas si presenta all’Olimpico per la partita con la Roma per cercare di proseguire nella rincorsa alla salvezza (ridotto a -2 il distacco dallo Spezia quartultimo) che sembrava un miraggio. Dice il tecnico Marco Zaffaroni: “Dobbiamo fare una gara aggressiva, di concentrazione. Affronteremo una squadra forte: loro puntano ad arrivare nelle prime posizioni in classifica, ma noi vogliamo fare una partita di grande attenzione, com’è stato nelle ultime gare“