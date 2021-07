Xhaka saluta Petkovic: Mourinho commenta il post – FOTO

È ancora in una fase di stallo la trattativa che porterebbe Granit Xhaka alla Roma, ma gli apprezzamenti sui social cominciano ad aumentare. Il centrocampista dell’Arsenal ha iniziato a mettere mi piace ad ogni foto pubblicata dallo Special One, ma stavolta è successo il contrario. Mourinho ha commentato con una emoji dell’applauso un post dello svizzero, che salutava l’ormai ex ct della Svizzera Petkovic, diventato il nuovo allenatore del Bordeux. Il commento dello Special One potrebbe essere un indizio per una trattativa verso la fumata bianca? Intanto Xhaka ha levato dalla biografia di Instagram di essere un calciatore dell’Arsenal.