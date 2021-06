Xhaka, la chiave può essere Under

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Granit Xhaka resta il primo obiettivo a centrocampo. Lo svizzero spinge per lasciare l’Arsenal e venire a Roma per lavorare con Mourinho. I contatti tra i due club proseguono, anche se il club londinese chiede 25 milioni, mentre la Roma parte da un’offerta di 15. Sul piatto della bilancia potrebbe mettere Cengiz Under, reduce da una stagione deludente al Leicester, dove non ha trovato spazio. Il club inglese non lo riscatterà e Pinto deve trovargli un’altra sistemazione.

Under spera di rilanciarsi all’Europeo con la nazionale turca, difficilmente resterà in giallorosso: Mourinho ha altre idee e in quel ruolo la Roma è coperta. L’Arsenal lo aveva cercato in passato e deve cambiare tanto dopo una stagione fallimentare. Xhaka, in ritiro con la Svizzera, si è esposto sulla possibilità di lavorare con Mourinho: “Sono orgoglioso del suo interessamento. Tutti lo conoscono e sanno cosa ha ottenuto, è uno che sa vincere titoli“. Il club cerca di velocizzare i tempi per l’operazione e chiudere l’affare prima che gli Europei facciano lievitare il cartellino del calciatore.