Women’s Champions League, Barcellona-Roma 5-1. Le giallorosse vengono ufficialmente eliminate

Pagine Romaniste – Termina l’avventura delle ragazze di Alessandro Spugna. La Roma cade 5-1 in terra spagnola. Le fuoriclasse blaugrana sistemano subito i conti portandosi avanti all’11’ del primo tempo grazie al gol di Fridolina Rolfö e il gol di Maria Pilar Leon al 33’. Si chiude il primo tempo con la doppietta dell’attaccante svedese Rolfö che fa terminare la prima frazione di gioco con il punteggio di 3-0.

In apertura di ripresa non cambia il monologo del match, e il Barcellona trova la rete del 4-0 al 1’ del secondo tempo grazie alla rete di Oshoala. Guaijarro invece sigla il 5-0 al minuto 53 con le giallorosse in totale balia dell’avversario.

Il gol della bandiera viene messo a segno da Annamaria Serturini al 58’ e fissa il punteggio sul 5-1 finale.

TABELLINO

Barcellona: Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Hansen, Oshoal, Paralluelo.

A disposizione: Coll, Font, Codina Panedas, Fernandez, Crnogorcevic, Torrejon, Geyse, Vilamala, Rabano, Syrstad Engen, Ramirez, Lopez.

Allenatore.: Giraldez.

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Giugliano, Losada; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disposizione: Merolla, Ohstrom, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Ciccotti, Glionna, Selerud, Greggi, Kollmats, Kramzar.

Allenatore: Spugna.

Arbitro: Hussein.

Assistenti: Rafalski – Diekmann.

IV Uomo: Nielsen.

VAR: Stegemann.

AVAR: Wildfeuer.

Marcatori: 12′ Rolfo (B), 33’ Leon, 47’ Rolfo (B), 46’ Oshoala (B), 53’ Patri (B), 58’ Serturini (R)

Ammoniti

Espulsi: