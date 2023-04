Wijnaldum esulta: “Ritorno all’allenamento” – FOTO

Gini Wijnaldum è pronto a tornare. Il centrocampista è reduce dalla lesione muscolare al flessore della coscia sinistra riportata nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. L’olandese nella giornata in questi giorni ha svolto un allenamento differenziato, ma ora è tornato in gruppo ed oggi ha condiviso uno scatto della seduta su Instagram: “Ritorno all’allenamento“, recita la didascalia. Il classe ’90 è pronto a tornare in gruppo.

Back at training 🤙🏾 pic.twitter.com/nfskNlJDXd — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 28, 2023